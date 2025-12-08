Раскрыт приговор для спонсировавшего экстремистов российского бизнесмена

В Петербурге бизнесмен Кунис получил 350 тыс. руб. штрафа за финансирование ФБК

В Санкт-Петербурге основатель сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис получил штраф за финансирование ФБК («Фонд борьбы с коррупцией»; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Бизнесмен признан виновным по части 1 статьи 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской организации»). Сначала суд назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей, но потом учел срок содержания фигуранта под арестом и смягчил приговор. В результате Кунис получил 350 тысяч рублей штрафа. Его освободили из-под стражи в зале суда.

По данным ТАСС, Григорий Кунис является бывшим издателем газеты «Мой район», выходившей в период с 2003 по 2014 годы. Кроме того, он — сооснователь и управляющий сервиса, который занимается доставкой продуктов из гипермаркетов и магазинов. Ранее он был координатором общественного движения «Бессмертный полк» в Санкт-Перебурге.

26 июля Кунис был арестован. По версии следствия, со счета, открытого на его имя, на счет ФБК в феврале 2022 года были перечислены 3,5 тысячи рублей.