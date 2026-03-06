Реклама

15:59, 6 марта 2026Экономика

Россиянки попросили не дарить им весы

Антирейтинг подарков на 8 Марта возглавили весы
Дмитрий Воронин

Фото: CandyRetriever / Shutterstock / Fotodom

Антирейтинг подарков, которые лучше не дарить на 8 Марта, возглавили напольные весы (62 процента ответов), а также одежда или косметика «без запроса» (60 процентов) и вещи низкого качества (58 процентов). Об этом со ссылкой на результаты опроса, который провел ювелирный холдинг Sokolov, сообщает РИА Новости.

В число часто называемых неудачных вариантов вошли также абонемент в тренажерный зал (55 процентов), кухонная техника (52 процента), посуда (45 процентов) и «нижнее белье без предварительного обсуждения» (42 процента), говорится в материалах.

Отмечается, что о готовности к праздничному сюрпризу любого формата заявила только каждая седьмая респондентка, а на цветы в качестве основного подарка согласились 22 процента участниц опроса.

В список желаемых подарков, по данным авторов исследования, попали также украшения, деньги, техника и помощь в закрытии кредита.

Ранее стало известно, что по результатам другого опроса оплата коммуналки и кредитов вошла в топ-3 самых желанных подарков на 8 Марта. На нее понадеялись 19 процентов россиянок.

