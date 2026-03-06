Реклама

Россиянку пригласили в романтический тур во Вьетнам и бросили там без денег

Россиянка на два месяца стала бездомной во Вьетнаме после неудачного романа
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Российская туристка на два месяца стала бездомной во Вьетнаме после неудачного романтического тура. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

21-летняя россиянка Мария из Калининграда завязала роман с мужчиной, который был старше ее на 17 лет. Возлюбленный пригласил девушку отметить Новый год в Нячанге, Мария согласилась. Однако в Азии мужчина начал злоупотреблять алкоголем, из-за чего пара поссорилась в новогоднюю ночь. После этого новоиспеченный бойфренд бросил путешественницу в другой стране без денег и жилья.

Пострадавшая обратилась к родным, однако те не смогли собрать необходимую сумму на обратный билет. Гражданке России пришлось ночевать на улице и просить деньги на еду у русскоговорящих туристов. Уточняется, что за время скитаний девушка также просрочила визу.

В конце февраля Марию обнаружили российские волонтеры, они поместили ее в реабилитационный центр для бездомных. На данный момент россиянка должна оплатить не только посадочный талон, но и штраф с расходами на депортацию. Сбор средств для помощи продолжается. После возвращения на родину Мария хочет поступить в университет, чтобы иметь финансовую независимость и никогда повторно не оказаться в подобных обстоятельствах.

Ранее стало известно, что застрявшим за границей россиянам пришлось покупать билеты на родину за полмиллиона рублей. Из-за конфликта на Ближнем Востоке туристы не хотят рисковать и выбирают пересадку в Азии.

