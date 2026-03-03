Реклама

Застрявшим за границей россиянам пришлось покупать билеты на родину за полмиллиона рублей

Застрявшим за границей россиянам приходится покупать билеты за 200 тысяч рублей
Алина Черненко

Фото: Johannes P. Christo / Reuters

Застрявшим за границей россиянам приходится покупать авиабилеты на родину с пересадкой в Азии за сотни тысяч рублей из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным источника, соотечественники не могут вернуться с Мальдив, Шри-Ланки, Бали и Сейшел из-за ситуации в ОАЭ, где у них были стыковочные рейсы. Туристы не хотят рисковать и лететь через другие страны Ближнего Востока и выбирают пересадки в Азии. Из-за этого стоимость авиабилетов за последние несколько дней выросла в пять раз. Уточняется, что минимальная цена — более 200 тысяч рублей с человека. Многие россияне отдыхали семьями и были вынуждены потратить на возвращение домой около полумиллиона рублей.

Москвичка Анастасия рассказала журналистам, что должна была вылететь с индонезийского острова Бали еще 28 февраля. У девушки была запланирована пересадка в Катаре, но в этот день над страной закрыли небо, и пассажирке пришлось сдать билет. Анастасия побоялась выбрать вылет с неопределенной датой и решила ждать возврата денег, который может занять до 30 дней.

Россиянке пришлось самостоятельно оплатить отель и следить за сайтами авиакомпаний, чтобы успеть купить новый билет домой. По словам соотечественницы, перелет через Китай обойдется ей в 200-300 тысяч рублей. Есть и другой вариант — через Вьетнам, но в этом случае дорога займет 40 часов.

Ранее другая туристка, решившая завершить отпуск с семьей в Дубае раньше срока, призналась, что перелет из ОАЭ в Россию обойдется им в 360 тысяч рублей. Она назвала цены на авиабилеты до Новосибирска или Екатеринбурга «космическими».

