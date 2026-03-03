Застрявшим за границей россиянам пришлось покупать билеты на родину за полмиллиона рублей

Застрявшим за границей россиянам приходится покупать билеты за 200 тысяч рублей

Застрявшим за границей россиянам приходится покупать авиабилеты на родину с пересадкой в Азии за сотни тысяч рублей из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным источника, соотечественники не могут вернуться с Мальдив, Шри-Ланки, Бали и Сейшел из-за ситуации в ОАЭ, где у них были стыковочные рейсы. Туристы не хотят рисковать и лететь через другие страны Ближнего Востока и выбирают пересадки в Азии. Из-за этого стоимость авиабилетов за последние несколько дней выросла в пять раз. Уточняется, что минимальная цена — более 200 тысяч рублей с человека. Многие россияне отдыхали семьями и были вынуждены потратить на возвращение домой около полумиллиона рублей.

Москвичка Анастасия рассказала журналистам, что должна была вылететь с индонезийского острова Бали еще 28 февраля. У девушки была запланирована пересадка в Катаре, но в этот день над страной закрыли небо, и пассажирке пришлось сдать билет. Анастасия побоялась выбрать вылет с неопределенной датой и решила ждать возврата денег, который может занять до 30 дней.

Россиянке пришлось самостоятельно оплатить отель и следить за сайтами авиакомпаний, чтобы успеть купить новый билет домой. По словам соотечественницы, перелет через Китай обойдется ей в 200-300 тысяч рублей. Есть и другой вариант — через Вьетнам, но в этом случае дорога займет 40 часов.

Ранее другая туристка, решившая завершить отпуск с семьей в Дубае раньше срока, призналась, что перелет из ОАЭ в Россию обойдется им в 360 тысяч рублей. Она назвала цены на авиабилеты до Новосибирска или Екатеринбурга «космическими».

