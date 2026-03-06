Реклама

Культура
10:57, 6 марта 2026Культура

Российских артистов припугнули возможным запретом иностранных псевдонимов

РИА Новости: Иностранные псевдонимы артистов могут запретить

Фото: veophoto / Shutterstock / Fotodom

Российские артисты могут столкнуться с запретом на использование иностранных псевдонимов, если те не были зарегистрированы в Роспатенте до 1 марта. Об этом РИА Новости рассказала гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

«Предметных разъяснений Роспотребнадзора о применении новой нормы к таким ситуациям пока нет. Однако по общему смыслу закона риск для артистов, использующих англоязычные псевдонимы без регистрации товарного знака, теоретически существует», — отметила Акиншина.

В России с 1 марта ограничили использование иностранных слов на вывесках согласно закону «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве». Исключение предусмотрено для зарегистрированных до этой даты фирменных названий, товарных знаков и брендов.

Ранее певец SHAMAN обвинил человека, подавшего на него жалобу в прокуратуру за использование латиницы на афишах, в незнании законов.

