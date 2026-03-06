Российский боец вернулся на СВО после нескольких ранений

RT: Боец «Ахмата» вернулся на СВО после нескольких ранений

Боец «Ахмата» с позывным Бэха вернулся в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине после нескольких ранений. Его историю публикует RT.

Боец 15 лет назад переехал в Россию из Таджикистана. В 2015 году он получил российское гражданство. Когда началась спецоперация, он заключил контракт и отправился на фронт добровольцем.

Участвовал в штурмовых действиях в боях за Бахмут, Соледар в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Луганской народной республике (ЛНР) и Курской области.

Во время боев он получил несколько ранений, но каждый раз после прохождения лечения возвращался на фронт. В частности, у него было пулевое ранение коленной чашечки.

«Когда получил медаль "За отвагу", сказали: "Хватит с тебя!" Но я сказал: "Нет, я буду продолжать дальше"», — вспомнил Бэха.

Ранее боец с позывным Москва получил ранение при взрыве украинского дрона и вернулся на фронт в составе батальона для выздоравливающих. После этого он оказался в войсках беспилотных систем.