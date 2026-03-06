Реклама

08:50, 6 марта 2026Россия

Российского юношу из многодетной семьи раздели догола и забили до смерти

KP.RU: В Большом Истоке 18-летнего юношу из многодетной семьи забили до смерти
Майя Назарова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В поселке Большой Исток Свердловской области 18-летнего юношу из многодетной семьи раздели догола и забили до смерти. Затем его бросили на дороге перед его домом. Об этом стало известно KP.RU.

По сведениям российского издания, молодой человек не выжил на руках у матери. Предположительно, над ним расправились двое товарищей. Они протащили его по улице вдоль частного сектора, били ногами по телу и прыгали на голове. Один из знакомых семьи отметил, что лицо у юноши было «в мясо».

Двоих нападавших, по предварительным данным, удалось задержать. Оба находились в неадекватном состоянии.

Молодой человек вырос в неполной семье, у него осталось трое несовершеннолетних братьев и сестра. Сейчас близкие помогают семье собрать деньги на похороны. Друзья назвали забитого до смерти тихим и спокойным. Что послужило причиной жестокой расправы, они не знают.

В свердловском следственном управлении пока произошедшее не комментировали.

Ранее сообщалось, что в московском метро мужчина до смерти забил повздорившего с ним пассажира.

    Российского юношу из многодетной семьи раздели догола и забили до смерти

