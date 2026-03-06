Названы самые выгодные для покупки смартфоны

Xiaomi Redmi Note 15 назвали самым выгодным смартфоном по версии AnTuTu

Составители рейтинга бенчмарка AnTuTu составили список самых сбалансированных смартфонов. Топ доступен на сайте сервиса.

Специалисты ориентировались на свой список самых мощных телефонов, прочие характеристики моделей и рыночную стоимость. В результате они составили подборку самых сбалансированных по цене и качеству смартфонов, которые можно купить на рынке. В рейтинг вошли только китайские Android-аппараты.

В диапазоне до 1000 юаней (11,5 тысячи рублей) лидировал Xiaomi Redmi Note 15. По словам авторов, недорогой девайс получил чип Snapdragon 6 Gen3, который набрал 833 тысячи баллов в тестах — сравнительно много для дешевого устройства. В список аппаратов стоимостью до 2000 юаней (23 тысячи рублей) включили Xiaomi Redmi Turbo 4. Выяснилось, что его процессор Dimensity 8400 Ultra набрал 1,9 миллиона баллов в тестах: он не слабее многих игровых флагманов.

В категории устройств до 3000 юаней (34 тысячи рублей) лучшим назвали Xiaomi Redmi K90. Он работает с одним из самых производительных процессоров на рынке Snapdragon 8 Elite. В списке аппаратов до 4000 юаней (46 тысяч рублей) победил Honor WIN. Смартфон получил топовый чип Snapdragon 8 Elite Gen5 и батарею рекордной емкости 10 000 миллиампер-часов. Наконец, среди смартфонов дороже 4000 юаней лучшим назвали Nubia Red Magic 11 Pro — в тесте производительности аппарат получил рекордные 4 миллиона очков. Также в подборку включили Nubia Z80 Ultra и iQOO 15 Ultra.

Ранее инсайдер Digital Chat Station заявил, что OnePlus, iQOO и Redmi поднимут цены на свои смартфоны из-за кризиса памяти. Стоимость флагманов будет начинаться с 5000 юаней, или около 57 тысяч рублей.