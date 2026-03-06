Стало известно о покушении на вероятного преемника Хаменеи

ZED TV: Резиденция сына Хаменеи подверглась атаке

Резиденция Моджтабы Хаменеи, сына верховного лидера Ирана Али и его вероятного преемника, подверглась ночной атаке. Об этом сообщает ZED TV со ссылкой на источники.

«По имеющимся данным, целью необычного авиаудара в Тегеране был Моджтаба Хаменеи», — сказано в сообщении.

При этом судьба возможного преемника верховного лидера Ирана пока неизвестна.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Моджтаба Хаменеи является неприемлемым кандидатом в верховные лидеры Ирана. «Они зря тратят время. Сын Хаменеи — ничтожество. Я должен участвовать в назначении», — отметил он. По его словам, новый лидер Ирана должен изменить курс страны и «принести гармонию и мир», иначе Штаты могут вновь столкнуться с военным конфликтом с Тегераном.