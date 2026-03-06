Реклама

15:06, 6 марта 2026

Страна Евросоюза захотела больше российского газа

Reuters: Словакия обсуждает с «Газпромом» увеличение импорта газа
Кирилл Луцюк

Фото: Robert Nemeti / Getty Images

Словацкая национальная газовая компания SPP ведет переговоры с «Газпромом» об увеличении импорта российского газа в 2026 и 2027 годах. Об этом сообщило Reuters на собственные источники.

В конце осени SPP проинформировала, что в 2025 году она получила из России лишь треть необходимого ей газа, поскольку транзит через Украину прекратился в декабре 2024 года. Прежде большая часть ее ежегодного импорта, составлявшего примерно три миллиарда кубометров, приходилась на российские поставки.

Источники агентства отметили, что если переговоры пройдут успешно, компания может нарастить импорт газа из России до 100 процентов от своих потребностей до 2027 года. В связи с этим Reuters напомнила, что SPP, покрывающая около двух третей словацкой потребности в газе, уже заключила долгосрочный контракт с «Газпромом», действующий до 2034 года.

Ранее Словакия разорвала соглашение о помощи Украине аварийными поставками электроэнергии. Инициатором данного шага выступил премьер-министр этой европейской страны Роберт Фицо.

