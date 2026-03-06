Трамп назвал свою следующую цель после Ирана

Президент США Трамп заявил, что Куба скоро падет

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба «скоро падет». Об этом он рассказал в телефонном интервью американскому телеканалу CNN.

«Кстати, Куба скоро падет. Это не связано напрямую, но Куба тоже падет. Они так сильно хотят заключить сделку... поэтому я отправлю туда [госсекретаря США] Марко Рубио, и мы посмотрим, что из этого выйдет», — отметил глава Белого дома.

Трамп добавил, что наблюдал за Кубой 50 лет, и она «упала к нему в руки» благодаря его усилиям.

Ранее президент США говорил, что Куба хочет заключить сделку, поскольку Вашингтон перекрыл поставки денег и нефти из Венесуэлы.