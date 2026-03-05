Трамп выступил с угрожающим заявлением в адрес Кубы

Трамп заявил о возможном падении властей Кубы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что власти Кубы могут пасть. Свое мнение он высказал в интервью газете Politico.

«Куба тоже падет. Мы перекрыли поставки нефти, денег, мы перекрыли все поставки из Венесуэлы, которая была единственным источником. Они хотят заключить сделку», — отметил глава Белого дома.

Также Трамп утверждает, что кубинским властям нужна помощь.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают возможность операции против Кубы, основываясь на результатах атак на Иран и Венесуэлу. Как отмечалось, в Вашингтоне анализируют итоги недавних действий. Власти оценивают их как успешные с точки зрения достигнутых политических и военных целей.

Сам же Трамп неоднократно говорил о плачевном экономическом положении острова, указывая, что там «нет нефти, нет денег, нет ничего».