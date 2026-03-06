Реклама

11:36, 6 марта 2026Мир

Трамп заявил о нежелании видеть еще одного Хаменеи во главе Ирана

Трамп: США не хотят появления во главе Ирана подобного Хаменеи лидера
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Win McNamee / Getty Images

США не хотят появления во главе Ирана еще одного лидера, подобного Али Хаменеи. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в интервью журналу Time.

«Я не собираюсь проходить через все это, чтобы в итоге получить еще одного Хаменеи. Я хочу участвовать в процессе выбора», — сказал он.

По словам главы Белого дома, иранцы могут сами выбирать нового лидера, однако США должны убедиться, что это будет человек, «разумно настроенный по отношению к Соединенным Штатам».

Ранее Трамп захотел лично принять участие в выборе нового лидера Ирана. Он добавил, что иранские власти «теряют время», пытаясь выбрать нового верховного лидера, а сын аятоллы Али Хаменеи Моджтаба — «пустое место».

