Трамп заявил о нежелании видеть еще одного Хаменеи во главе Ирана

США не хотят появления во главе Ирана еще одного лидера, подобного Али Хаменеи. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в интервью журналу Time.
«Я не собираюсь проходить через все это, чтобы в итоге получить еще одного Хаменеи. Я хочу участвовать в процессе выбора», — сказал он.
По словам главы Белого дома, иранцы могут сами выбирать нового лидера, однако США должны убедиться, что это будет человек, «разумно настроенный по отношению к Соединенным Штатам».
Ранее Трамп захотел лично принять участие в выборе нового лидера Ирана. Он добавил, что иранские власти «теряют время», пытаясь выбрать нового верховного лидера, а сын аятоллы Али Хаменеи Моджтаба — «пустое место».