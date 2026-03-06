Три брата и сестра подали в суд на покойного Майкла Джексона за педофилию

Братья Эдвард, Доминик и Альдо Касио, а также их сестра Мари-Николь Порт подали в суд на покойного певца Майкла Джексона из-за пережитой в детстве педофилии с его стороны. Об этом сообщает The Independent.

Джексона в иске называют «серийным педофилом», который на протяжении нескольких лет «накачивал наркотиками, насиловал и сексуально надругался» над детьми семьи Касио. Иск был подан 27 февраля, а ответчиками выступают Michael Jackson Company и наследники суперзвезды.

Касио утверждают, что Джексон втерся в доверие к их отцу, который работал в отеле, где часто останавливался артист. Они говорят, что исполнитель хитов Billy Jean и Bad на протяжении долгого времени грумил детей, подсовывая им наркотики, алкоголь и порнографию и тем самым готовя их к насилию со своей стороны. Персонал отеля якобы помогал артисту и селил его в соседних комнатах с детьми.

Братья Касио и их сестра ранее отрицали педофилию Джексона и защищали его репутацию. По их словам, они осознали произошедшее только после того, как посмотрели документальный сериал «Покидая Неверленд», рассказывающий о жертвах звезды.

Представляющий сторону ответчика Мартин Сингер назвал иск «отчаянной попыткой заработать».

Ранее в феврале были опубликованы аудиозаписи, на которых Джексон говорил о том, что дети сами влюблялись в его личность.