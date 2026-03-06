Реклама

03:07, 6 марта 2026Мир

Туристка описала реакцию жителей Дубая на работу ПВО словами «шейхи гуляют»

РИА: Жители Дубая чувствуют себя в безопасности и под защитой в ходе работы ПВО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Reuters

Российская туристка Людмила по возвращении из Дубая рассказала, как жители столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) реагировали на работу противовоздушной обороны (ПВО) над городом. Она описала увиденное в разговоре с РИА Новости.

«В самом Дубае ПВО работала, но мы понимаем, что это, наоборот, защищает воздушное пространство… Шейхи приходили в "Дубай Молл", гуляли, сами показывали, что вот она — безопасность, мы с вами, вы под защитой. Было какое-то ощущение присутствия властей и их заботы», — поделилась туристка.

По ее словам, за всю поездку она испугалась только однажды — когда впервые услышала звуки отражения атаки ракет. Это произошло 1 марта. Также женщина запомнила, как происходит оповещение людей об экстренных ситуациях: на телефон приходят уведомления с сигналом, власти просят быть внимательными, держаться подальше от окон и спуститься на подземную парковку.

Ранее граждане одной страны не смогли эвакуироваться из ОАЭ, поскольку самолет вынужденно развернулся из-за ракетных обстрелов в регионе. Власти заявили, что могут обеспечить возвращение людей «только при надлежащих условиях безопасности».

