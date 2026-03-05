Вылетевший в ОАЭ самолет вынужденно сменил курс из-за обстрелов

Табаро: Вылетевший в ОАЭ для эвакуации самолет Air France вынужденно развернулся

Самолет Air France, вылетевший из Франции в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы эвакуировать граждан страны, вынужденно сменил курс. Ему пришлось развернуться из-за обстрелов, заявил в соцсети Х министр транспорта Франции Филипп Табаро.

«Самолет, зафрахтованный правительством, чтобы забрать наших соотечественников, сегодня вечером был вынужден развернуться из-за ракетных обстрелов в этой зоне», — написал глава французского министерства транспорта.

Ситуация вызвала сложности с эвакуацией французов из региона. Чиновник подчеркнул, что власти осознают законные ожидания своих граждан, но могут обеспечить их возвращение «только при надлежащих условиях безопасности».