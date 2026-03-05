Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
23:59, 5 марта 2026Путешествия

Вылетевший в ОАЭ самолет вынужденно сменил курс из-за обстрелов

Табаро: Вылетевший в ОАЭ для эвакуации самолет Air France вынужденно развернулся
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Самолет Air France, вылетевший из Франции в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы эвакуировать граждан страны, вынужденно сменил курс. Ему пришлось развернуться из-за обстрелов, заявил в соцсети Х министр транспорта Франции Филипп Табаро.

«Самолет, зафрахтованный правительством, чтобы забрать наших соотечественников, сегодня вечером был вынужден развернуться из-за ракетных обстрелов в этой зоне», — написал глава французского министерства транспорта.

Ситуация вызвала сложности с эвакуацией французов из региона. Чиновник подчеркнул, что власти осознают законные ожидания своих граждан, но могут обеспечить их возвращение «только при надлежащих условиях безопасности».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша начала массовую депортацию украинцев

    Вылетевший в ОАЭ самолет вынужденно сменил курс из-за обстрелов

    Мощный взрыв в Дубае попал на видео

    Павла Дурова забанили в TikTok

    Трамп выступил с угрожающим заявлением в адрес Кубы

    Тренер «Спартака» высказался о разгромном поражении от «Динамо»

    Пентагон направил на Ближний Восток «самолет Судного дня»

    Венгрия дала Украине три дня на возобновление поставок нефти из России

    Трамп назвал сына Хаменеи ничтожеством и высказался об Иране

    Момент падения самолета на жилые дома в США попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok