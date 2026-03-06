Тысячи российских туристов застряли в еще одной стране

Российские туристы не могут выехать из Шри-Ланки и просят открыть горячую линию

Тысячи российских туристов не могут покинуть еще одну страну из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как пишет ТАСС, россияне застряли на Шри-Ланке.

Одна из россиянок рассказала агентству о том, что до авиакомпаний очень сложно достучаться, туристов просят заполнить форму, по которым приходят отписки.

«Хорошо бы, если бы еще была какая-то горячая линия, куда можно обращаться», — добавила женщина.

Кроме того, авиакомпании предлагают либо вернуть деньги, либо обменять билеты на новые даты, но вот только туристы не понимают — сколько ждать и какие гарантии, что самолет улетит.

Среди компаний, чьи рейсы были отменены: Air Arabia, Etihat, Qatar и Flydubai. Туристы готовят обращение в Министерство иностранных дел и авиакомпании, чтобы были организованы дополнительные рейсы.

Ранее стало известно, что только 4 марта россиян, которые застряли с 28 февраля на круизном лайнере Celestyal Journey в Катаре, выпустили в город.