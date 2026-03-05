Реклама

19:27, 5 марта 2026

Застрявших на круизном лайнере в арабской стране россиян впервые выпустили в город

Застрявших на лайнере Celestyal Journey в Катаре россиян выпустили в город
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Shelley Christians / Reuters

Застрявших с 28 февраля на круизном лайнере Celestyal Journey в арабской стране россиян впервые выпустили в город. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала источнику российская туристка из Казани Радмила Ганиева, 4 марта пассажиров круиза Celestyal Journey, который находится сейчас в Катаре, отпустили купить все необходимое в столице страны. «Первый раз мы смогли выйти в город, поехать за медикаментами недостающими, поехать в магазины. Кому чего не хватает, потому что у нас уже, правда, все заканчивалось. Никто не рассчитывал на такое большое количество времени нахождения здесь», — объяснила Ганиева.

Уточняется, что власти Катара и посольство РФ планируют расселить россиян в отелях Дохи до того, как они смогут покинуть государство.

Ранее стало известно, что более 1,5 тысячи россиян застряли на круизных лайнерах в Персидском заливе. Около 200 российских туристов принуждают покинуть круизный лайнер Celestyal Journey до 7 марта.

