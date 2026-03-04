Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
00:23, 4 марта 2026Путешествия

Российских туристов захотели выгнать с круизного лайнера в арабской стране

Российских туристов вынудили покинуть круизный лайнер, застрявший в Катаре
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Около 200 российских туристов принуждают покинуть до 7 марта круизный лайнер Celestyal Journey, застрявший в столице Катара с 28 февраля. Об этом РИА Новости рассказали очевидцы из России.

«Дальнейшие действия и планы нам не разъяснены. Около 200 человек [из РФ] там застряло», — отметил собеседник агентства, у которого на лайнере Celestyal Journey находится 69-летняя мама с внуком.

При этом у его матери нет денег на жизнь в случае выселения с лайнера, а перевести средства некуда, поскольку российские карты в Катаре не работают.

Ранее сообщалось, что более 1,5 тысячи россиян застряли на круизных лайнерах в Персидском заливе. По информации туроператоров, три лайнера расположены в Дубае, два — в Дохе, еще один — в Абу-Даби. Больше всего соотечественников находятся на борту судна MSC Euribia в Дубае — из числа пассажиров около 20 процентов составляют россияне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Средиземном море загорелся предположительно принадлежащий России танкер-газовоз

    Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом

    В США рассказали о прорыве Ираном американских систем ПВО в ОАЭ

    В России рекомендовали приостановить продажу туров в Катар и ОАЭ

    Бывший посол в Иране прокомментировал судьбу страны после гибели Хаменеи

    Мужчинам подсказали простой способ меньше волноваться во время секса

    Раскрыты последствия конфликта США и Израиля с Ираном для переговоров по Украине

    Испания призвала США уважать международное право

    Посол Ирана пообещал наказание виновным в убийстве школьниц

    Трамп высказался об участии сборной Ирана в ЧМ-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok