Российских туристов захотели выгнать с круизного лайнера в арабской стране

Российских туристов вынудили покинуть круизный лайнер, застрявший в Катаре

Около 200 российских туристов принуждают покинуть до 7 марта круизный лайнер Celestyal Journey, застрявший в столице Катара с 28 февраля. Об этом РИА Новости рассказали очевидцы из России.

«Дальнейшие действия и планы нам не разъяснены. Около 200 человек [из РФ] там застряло», — отметил собеседник агентства, у которого на лайнере Celestyal Journey находится 69-летняя мама с внуком.

При этом у его матери нет денег на жизнь в случае выселения с лайнера, а перевести средства некуда, поскольку российские карты в Катаре не работают.

Ранее сообщалось, что более 1,5 тысячи россиян застряли на круизных лайнерах в Персидском заливе. По информации туроператоров, три лайнера расположены в Дубае, два — в Дохе, еще один — в Абу-Даби. Больше всего соотечественников находятся на борту судна MSC Euribia в Дубае — из числа пассажиров около 20 процентов составляют россияне.