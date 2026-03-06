Реклама

Удар Израиля по бункеру Хаменеи попал на видео

ЦАХАЛ опубликовал видео атаки на командный бункер Хаменеи
Виктория Кондратьева
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала подземный бункер в Тегеране, принадлежавший верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Об этом ведомство сообщило в своем аккаунте социальной сети Х.

«Некоторое время назад около 50 истребителей Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля, управляемых точной разведкой ЦАХАЛ, нанесли удар по подземному бункеру Али Хаменеи в Тегеране. Подземный военный бункер, расположенный под комплексом зданий руководства режима, предназначался для использования верховным лидером в качестве защищенного командного центра в чрезвычайных ситуациях», — отмечается в заявлении.

Как утверждает ЦАХАЛ, бункер занимал несколько улиц в центре Тегерана и содержал многочисленные входы и переговорные комнаты для высокопоставленных иранских лиц.

«Бункер был одним из важнейших военных командных центров иранского руководства. Удар по бункеру еще больше ослабляет возможности режима по управлению и контролю», — подчеркнули в израильских ВС.

1 марта президент России Владимир Путин созвонился со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом в связи с лишением жизни Али Хаменеи.

