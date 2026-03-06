Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:48, 6 марта 2026Силовые структуры

Устроивший погоню со стрельбой россиянин получил 18,5 года колонии

В Иркутской области мужчина получил 18,5 года колонии за расстрел автомобиля
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Иркутской области мужчина получил 18,5 года колонии за расстрел автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 30, 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом») и 105 («Убийство, совершенное общеопасным способом») УК РФ.

Как установил суд, в мае 2021 года отец 27-летнего местного жителя из-за конфликта, связанного с его родственниками — невесткой потерпевшего, договорился о встрече с семьей пострадавших, которые не пришли к назначенному времени. На этом фоне мужчина, вооруженный двуствольным охотничьим ружьем, совместно с отцом выследили не менее четырех оппонентов.

После этого они стали преследовать их по Качугскому тракту и пересекая несколько населенных пунктов. Подсудимый произвел большое количество выстрелов из ружья. В результате двое получили ранения, один несовместимое с жизнью. Остальным удалось скрыться.

Силовики установили и задержали нападавших. Подсудимый был арестован, вину он не признал. Суд приговорил его 18,5 года колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении отца прекращено, так как он не дожил до суда.

Ранее сообщалось, что «проучивший» сожительницу россиянин получил семь лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказавшаяся вступить в конфликт с Ираном страна грозит заморозить его активы. Тегеран может потерять миллиарды долларов

    Российских артистов припугнули возможным запретом иностранных псевдонимов

    Россиянка провалилась в невидимую дыру

    В России захотели увеличить лимит стоимости подарков учителям и врачам

    Устроивший погоню со стрельбой россиянин получил 18,5 года колонии

    Влияние ситуации вокруг Ирана на Китай оценили

    Популярный витамин связали со снижением артериального давления

    Венгрия решила оставить Украину без топлива из-за «Дружбы»

    Машина ДПС сбила мать с ребенком в российском городе и попала на видео

    Орбан ответил на шантаж Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok