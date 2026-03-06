Устроивший погоню со стрельбой россиянин получил 18,5 года колонии

В Иркутской области мужчина получил 18,5 года колонии за расстрел автомобиля

В Иркутской области мужчина получил 18,5 года колонии за расстрел автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 30, 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом») и 105 («Убийство, совершенное общеопасным способом») УК РФ.

Как установил суд, в мае 2021 года отец 27-летнего местного жителя из-за конфликта, связанного с его родственниками — невесткой потерпевшего, договорился о встрече с семьей пострадавших, которые не пришли к назначенному времени. На этом фоне мужчина, вооруженный двуствольным охотничьим ружьем, совместно с отцом выследили не менее четырех оппонентов.

После этого они стали преследовать их по Качугскому тракту и пересекая несколько населенных пунктов. Подсудимый произвел большое количество выстрелов из ружья. В результате двое получили ранения, один несовместимое с жизнью. Остальным удалось скрыться.

Силовики установили и задержали нападавших. Подсудимый был арестован, вину он не признал. Суд приговорил его 18,5 года колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении отца прекращено, так как он не дожил до суда.

Ранее сообщалось, что «проучивший» сожительницу россиянин получил семь лет колонии.