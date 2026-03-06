В Азербайджане ответили на вопрос про беспокойство о новых атаках Ирана

Ибрагим: Беспокоиться о новой возможной атаке Ирана на Азербайджан не следует

Беспокоиться о новой возможной атаке Ирана на Азербайджан не следует. Такое мнение высказал азербайджанский посол в США Хазар Ибрагим, передает Axios.

Отвечая на соответствующий вопрос, дипломат подчеркнул, что «беспокоиться не о чем». Вместе с тем, по его словам, Баку проводит расчеты, изучает факты и принимает решения и надлежащие меры обороны и предосторожности.

5 марта Минобороны и МИД Азербайджана заявили об атаке двух иранских дронов на территорию страны. Сообщалось об ударах по аэропорту и школе в Нахичевани.

Вечером того же дня стало известно, что Азербайджан принял первые меры на границе с Ираном после налета беспилотных летательных аппаратов на территорию республики. Согласно заявлению пресс-службы кабинета министров страны, границу временно закрыли для проезда грузовых автомобилей.