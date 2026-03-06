Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:47, 6 марта 2026Россия

В Госдуме порассуждали о ядерной лихорадке Европы

Слуцкий заявил, что в Европе растет термоядерное «несдерживание»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в Европе растет термоядерное «несдерживание». Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Ядерная лихорадка Европы. В Европе растет термоядерное "несдерживание". За трагическими событиями вокруг Ирана не так ярко была представлена презентация новой ядерной стратегии президента Франции Макрона. Ее суть — одна сплошная угроза», — написал политик.

Парламентарий также напомнил, что с претензиями на обладание собственным ядерным оружием выступил премьер-министр Польши Дональд Туск. Финляндия и Эстония в свою очередь заявили о желании разместить у себя ядерное оружие НАТО. В связи с нарастающей ядерной истерией Слуцкий призвал не слушать европейских политиков, а прочесть новую ядерную доктрину России.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил об увеличении ядерного арсенала из-за рисков конфликтов в мире. По его словам, Париж вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания» и нужно мыслить в масштабах всего европейского континента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио обозначил сроки завершения операции против Ирана

    В России призвали наказать отказавшиеся от церемонии открытия Паралимпиады страны

    В Иране после удара по Бахрейну заявили о больших потерях США

    Туристка застряла в воде в бетонной ловушке и едва не лишилась ног на Филиппинах

    В Госдуме порассуждали о ядерной лихорадке Европы

    Вместо Европы российский газ получат другие страны

    Суд признал законным приговор для известного российского комика

    В США внезапно исчезли десятки тысяч рабочих мест

    Раскрыты подробности годичных контрактов на СВО для российских студентов

    Мужчинам назвали самый опасный для потенции алкогольный напиток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok