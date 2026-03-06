Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:51, 6 марта 2026Мир

В Иране назвали самую большую ошибку США и Израиля

Посол Ирана Санеи: Страна не сдастся даже после убийства верховного лидера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что самой большой ошибкой США и Израиля при нападении на Иран стало непонимание того, что иранский народ не сдастся даже после убийства верховного лидера. Об этом он рассказал в интервью журналисту белорусского телеканала СТВ Григорию Азаренку для его интернет-проекта «Азаренок. Напрямую».

По словам посла, США и Израиль своими действиями рассчитывали запугать население Ирана. Однако дипломат подчеркнул, что за 47 лет, прошедших со времени исламской революции в Иране, жители страны получили от духовных лидеров четкие ценностные ориентиры и убеждения.

«Одно из этих учений — никогда не сдаваться, противостоять, бороться», — пояснил посол.

Он отметил, что США и Израиль просчитались, полагая, что военная агрессия и убийство представителей руководства Ирана смогут заставить иранцев отказаться от сопротивления.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит на рабочем месте в своей резиденции. В момент убийства он находился при исполнении служебных обязанностей у себя в офисе, и само преступление произошло ранним утром в субботу, 28 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом признал удары по району начальной школы в Иране. Как произошло это военное преступление и при чем здесь ИИ?

    Порошенко отказался возвращать долг за аренду офиса в центре Киева и захватил помещение

    Трамп назвал два варианта безоговорочной капитуляции Ирана

    Иран пообещал США и Израилю «большие чудеса»

    Москалькова поделилась подробностями спасения россиян с Украины

    В Иране назвали самую большую ошибку США и Израиля

    Ученые назвали способными пережить ядерную войну только две страны в мире

    Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

    Продюсера Газманова арестовали за мошенничество

    Мерц объяснил свое поведение во время встречи с «ударившим» его Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok