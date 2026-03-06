Реклама

13:04, 6 марта 2026Россия

В Москве сотрудницу известной сети клиник обвинили в отказе принимать инвалида

РЕН ТВ: Сотрудница «Инвитро» отказалась принимать пациентку на инвалидном кресле
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

В Москве сотрудница известной сети клиник «Инвитро» отказалась принимать пациентку на инвалидном кресле. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram.

К посту приложено видео, на котором россиянка и ее муж высказывают обвинения в адрес работницы медучреждения. Как утверждает женщина, увидев, что она в инвалидной коляске, медсестра отказала ей во взятии мазка по гинекологии. Пациентке и ее супругу сотрудница «Инвитро» заявила, что боится брать анализ у инвалида из-за возможных особенностей организма.

«Я ее прямым текстом спросил, чем отличаются органы у здоровой девушки и у девушки на [инвалидном] кресле. Мне не привели нормального аргумента. Мне просто сказали: а вдруг она упадет с кресла? А я здесь зачем? Я ее пересажу, я ее буду поддерживать», — рассказ муж пациентки.

Он подчеркнул, что в другой клинике этой же сети подобных проблем не возникало, однако сотрудница филиала, куда обратились супруги, якобы хотела переложить ответственность на лечащего врача.

Как пишет телеканал, представители «Инвитро» заявили, что уже связались с пациенткой и разбираются в ситуации.

Ранее жительница Тюмени обвинила врачей местной больницы в смерти 29-летней дочери от сепсиса после девяти часов ожидания в приемном покое. По словам женщины, все это время персонал игнорировал просьбы о помощи.

