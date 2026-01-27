Реклама

20:23, 27 января 2026

Россиянка обвинила врачей в смерти дочери после девяти часов ожидания в приемном покое

Ura.ru: Жительница Тюмени обвинила врачей ОКБ №2 в смерти дочери
Константин Лысяков
Константин Лысяков

Фото: Вячеслав Палес / Фотобанк Лори

Жительница Тюмени Ольга Золотова обвинила врачей Областной клинической больницы (ОКБ) №2 в смерти 29-летней дочери от сепсиса после девяти часов ожидания в приемном покое. О случившемся женщина рассказала Ura.ru.

По словам собеседницы издания, в 2024 году она вызвала дочери, у которой держалась высокая температура, врача на дом. Медик диагностировал пациентке ОРЗ, выписал лекарство и уехал. Однако на следующее утро состояние девушки ухудшилось: она начала задыхаться и терять сознание, а конечности парализовало. Как утверждается, прибывшие на новый вызов сотрудники скорой помощи отказались помогать с транспортировкой россиянки, и матери пришлось нести ее до машины самой.

Следующие девять часов девушка провела в приемном покое, в то время как у нее развивались сепсис и острое гнойное воспаление бедра — флегмона. Персонал ОКБ №2 просьбы о помощи все это время якобы игнорировал, подчеркивается в материале.

«Она уже дышать не могла, глаза стеклянные, а медсестра за стойкой сидела и говорила: „Мама рядом стоит, вот она и выделывается“. Я на коленях перед врачами ползала, умоляла подойти хоть кого-нибудь — хирурга, терапевта. Терапевт стояла рядом и говорила: „Я не знаю, чем вам помочь, ждите невропатолога“», — рассказала собеседница издания.

В результате вместо экстренной помощи пациентку в тяжелом состоянии направили на осмотры. По словам ее матери, девушка была вынуждена забираться на гинекологическое кресло. «Только в девятом часу вечера, когда у нее уже пошла пена изо рта и глаза закатились, они забегали. Но было уже поздно, — поделилась россиянка. — По гинекологии все было идеально, ее просто не лечили от того, от чего она умирала».

При этом из-за путаницы в документах истинную причину смерти до сих пор не удалось установить, пишет Ura.ru. В разных актах и справках указаны разные диагнозы: отек головного мозга, сепсис и флегмона — это вызывает у представителей семьи вопросы.

По словам адвоката Романа Матвеева, по факту произошедшего проводится доследственная проверка и назначена медицинская экспертиза. Медикам вменяют халатность и неоказание помощи. Кроме того, летом 2025 года была проведена эксгумация останков девушки для дополнительных обследований, результаты которых не приводятся.

Юрист также заявил, что ведет еще восемь аналогичных дел.

В региональном департаменте здравоохранения журналистам отказались комментировать ситуацию, сославшись на врачебную тайну.

Ранее в Краснодарском крае мать заявила о смерти ребенка после многочасового ожидания в Каневской центральной районной больнице. Позже также выяснилось, что первоначальный диагноз, который поставила врач, был неверным. Кроме того, на очной ставке в Следственном комитете медик вела себя грубо и отказывалась извиниться.

