В России назвали место запуска беспилотников ВСУ по Севастополю

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ могли атаковать Севастополь с юга Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать Севастополь с юга республики. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, чьи слова приводит News.ru.

По его словам, в ответ на удары по Севастополю Вооруженные силы (ВС) России должны бить по тем регионам, которые находятся около зоны проведения спецоперации.

«Кривой Рог, Днепр, Одесса, Харьков, Чернигов, Сумы — туда нужно прицельно отправлять 150-200 БПЛА для ударов по объектам ВСУ. Я допускаю, что атака на Севастополь велась с юга Украины», — пояснил он.

В ночь на 6 марта ВСУ выпустили по Крыму 56 беспилотников. Губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что в результате атаки ранения получили девять человек.