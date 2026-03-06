В России отреагировали на резкое заявление главы Пентагона в адрес Ирана

Депутат Колесник заявил об отсутствии политкорректности у США

США никогда не страдали политкорректностью, а всегда наносили удары так, как им нужно, заметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал заявление министра обороны Соединенных Штатов Пита Хегсета о том, что огневая мощь США, применяемая против Ирана, вскоре возрастет.

«Особой избирательностью оружие США не страдает. То есть лупили по всему, как сейчас они ударили по Ирану, по школе. Это вообще ни в какие рамки. И даже не извинились за это. Сказали, что это не они», — напомнил Колесник.

По словам депутата, заявления об усилении огневой мощи и отказе от политкорректных ограничений говорят о том, что США больше не хотят отвечать за свои непонятные для мирового сообщества удары.

«Надо понимать всему миру, как иметь дело с Соединенными Штатами», — заключил он.

Ранее Хегсет сообщил, что огневая мощь США, применяемая против Ирана, вскоре возрастет. По словам шефа Пентагона, у США нет недостатка в наступательном и оборонительном вооружении.