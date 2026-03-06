Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:41, 6 марта 2026Россия

В России отреагировали на заявления Зеленского об отправке специалистов на Ближний Восток

Бородай: Слова Зеленского об отправке специалистов на Ближний Восток — треп
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Majid Khahi / ISNA / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Депутат Госдумы Александр Бородай отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского об отправке специалистов на Ближний Восток, назвав его слова «дешевым трепом». Его комментарий публикует РИА Новости.

«Дешевый треп, как и большинство заявлений Зеленского, они сделаны в целях провокации, пиара. Но это заявление не касается никакой реальной действительности», — обозначил Бородай.

По словам парламентария, для оказания существенной помощи на такой огромной территории потребуются тысячи операторов беспилотных летательных аппаратов. «А эти тысячи дроноводов у них, мягко выражаясь, сейчас заняты», — заключил он.

Ранее Зеленский заявил о запросе от США на участие Киева в ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, на данный момент уже дано поручение предоставить необходимые средства, а также подготовить профильных специалистов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удар возмездия за атаку на начальную школу

    Россиянин получил срок за текст об украинском военном формировании

    В Израиле одним словом оценили ход операции против Ирана

    Apple отрекламировала Microsoft

    Банк России оценил идею о двух вариантах ставки по кредитам

    Автолюбителей предупредили о штрафе за неправильную тонировку

    Армия России продвинулась в Сумской области

    Отвергнутый влюбленный поджег себя

    Губин назвал причину отказа от возвращения на сцену

    Иран поразил нефтяной танкер под флагом США у берегов Кувейта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok