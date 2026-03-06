В России отреагировали на заявления Зеленского об отправке специалистов на Ближний Восток

Депутат Госдумы Александр Бородай отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского об отправке специалистов на Ближний Восток, назвав его слова «дешевым трепом». Его комментарий публикует РИА Новости.
«Дешевый треп, как и большинство заявлений Зеленского, они сделаны в целях провокации, пиара. Но это заявление не касается никакой реальной действительности», — обозначил Бородай.
По словам парламентария, для оказания существенной помощи на такой огромной территории потребуются тысячи операторов беспилотных летательных аппаратов. «А эти тысячи дроноводов у них, мягко выражаясь, сейчас заняты», — заключил он.
Ранее Зеленский заявил о запросе от США на участие Киева в ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, на данный момент уже дано поручение предоставить необходимые средства, а также подготовить профильных специалистов.