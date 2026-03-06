В России захотели увеличить лимит стоимости подарков учителям и врачам

В ГД предложили увеличить лимит стоимости подарков учителям и врачам до 10 тысяч

В России захотели увеличить лимит стоимости подарков учителям, врачам и соцработникам с 3 до 10 тысяч рублей. С предложением выступила группа депутатов Госдумы, передает РИА Новости.

На сегодняшний день работникам образовательных, медицинских и социальных организаций нельзя дарить подарки дороже трех тысяч рублей. Сумма была установлена в 2008 году с целью предотвращения коррупционных правонарушений и с тех пор не менялась.

Как следует из пояснительной записки к проекту закона, благодарность от класса или поздравление с профессиональным праздником на сегодняшний день становится сложнее уложить в три тысячи рублей.

«Учителя, врачи и социальные работники не должны переживать из-за того, что родители или пациенты подарили им букет цветов или коробку конфет. Это вопрос уважения к людям, которые каждый день работают с детьми, лечат и помогают другим», — считает один из авторов инициативы, депутат Дмитрий Гусев.

