Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:51, 6 марта 2026Россия

В России захотели увеличить лимит стоимости подарков учителям и врачам

В ГД предложили увеличить лимит стоимости подарков учителям и врачам до 10 тысяч
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock / Fotodom

В России захотели увеличить лимит стоимости подарков учителям, врачам и соцработникам с 3 до 10 тысяч рублей. С предложением выступила группа депутатов Госдумы, передает РИА Новости.

На сегодняшний день работникам образовательных, медицинских и социальных организаций нельзя дарить подарки дороже трех тысяч рублей. Сумма была установлена в 2008 году с целью предотвращения коррупционных правонарушений и с тех пор не менялась.

Как следует из пояснительной записки к проекту закона, благодарность от класса или поздравление с профессиональным праздником на сегодняшний день становится сложнее уложить в три тысячи рублей.

«Учителя, врачи и социальные работники не должны переживать из-за того, что родители или пациенты подарили им букет цветов или коробку конфет. Это вопрос уважения к людям, которые каждый день работают с детьми, лечат и помогают другим», — считает один из авторов инициативы, депутат Дмитрий Гусев.

Ранее врачи назвали подарки на 8 Марта для сохранения здоровья и молодости. В списке оказались брокколи и хумус.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказавшаяся вступить в конфликт с Ираном страна грозит заморозить его активы. Тегеран может потерять миллиарды долларов

    Российских артистов припугнули возможным запретом иностранных псевдонимов

    Россиянка провалилась в невидимую дыру

    В России захотели увеличить лимит стоимости подарков учителям и врачам

    Устроивший погоню со стрельбой россиянин получил 18,5 года колонии

    Влияние ситуации вокруг Ирана на Китай оценили

    Популярный витамин связали со снижением артериального давления

    Венгрия решила оставить Украину без топлива из-за «Дружбы»

    Машина ДПС сбила мать с ребенком в российском городе и попала на видео

    Орбан ответил на шантаж Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok