Врачи назвали подарки на 8 Марта для сохранения здоровья и молодости

Врач Савенко посоветовала подарить женщинам на 8 Марта хумус, оливки и виноград

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-диетолог Вероника Савенко перечислили подарки, которые можно вручить женщинам на 8 Марта. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», они заявили, что приятным сюрпризом могут стать продукты, которые помогают сохранить здоровье и продлить молодость.

«По моему мнению, самый лучший подарок — это что-то, связанное со здоровьем. Поэтому предлагаю в этом году не просто букет цветов, а корзину полезностей подарить женщинам», — сказал Агапкин. Он посоветовал включить в подарочную корзину брокколи. Согласно исследованиям, этот овощ снижает риск рака молочной железы, яичников и кишечника, уточнил специалист.

Савенко предложила подарить женщинам хумус. Она пояснила, что эта закуска содержит фитоэстрогены — растительные аналоги женских гормонов, которые укрепляют кости, особенно в период менопаузы. Другим полезным для женщин продуктом она назвала оливки и оливковое масло, которые снижают уровень «плохого» холестерина и защищают сердечно-сосудистую систему от различных заболеваний. Улучшить состояние кожи поможет черный виноград, добавила диетолог.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» восхитился 50-летними женщинами. Он признался, что ему приятно смотреть на женщин, которые прибегают к одному виду медицинской терапии.