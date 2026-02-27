Реклама

Интернет и СМИ
16:22, 27 февраля 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников восхитился 50-летними женщинами

Мясников восхитился 50-летними женщинами на заместительной гормональной терапии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» восхитился 50-летними женщинами, которые прибегают к заместительной гормональной терапии. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Вы посмотрите сегодня на женщин, особенно которые находятся на заместительной [гормональной] терапии. Раньше женщина в 50 лет уже толстая, кривая. Уже все, уже старушка. Посмотрите сегодня на женщин 50 лет — загляденье!» — порассуждал доктор.

Ранее Мясников дал совет зрительнице, которая пожаловалась на тревогу. Специалист заявил, что ей нужно сходить в парк и «сесть попой в снег».

Перед этим Мясников пристыдил гостью программы «О самом главном» из-за чайного гриба. Девушка призналась, что никогда не пробовала напиток.

