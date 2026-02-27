Доктор Мясников восхитился 50-летними женщинами

Мясников восхитился 50-летними женщинами на заместительной гормональной терапии

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» восхитился 50-летними женщинами, которые прибегают к заместительной гормональной терапии. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Вы посмотрите сегодня на женщин, особенно которые находятся на заместительной [гормональной] терапии. Раньше женщина в 50 лет уже толстая, кривая. Уже все, уже старушка. Посмотрите сегодня на женщин 50 лет — загляденье!» — порассуждал доктор.

