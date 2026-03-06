В российском городе накрыли подпольный банк с миллионными оборотами

В Санкт-Петербурге задержали группу теневых банкиров

В Санкт-Петербурге задержали группу теневых банкиров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

По данным ведомства, три местные жительницы в возрасте от 48 до 55 лет выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре. Они проводили сомнительные операции и координировали денежные потоки через подконтрольные компании, а также помогали юридическим лицам уменьшить налоговые обязательства. За свои услуги женщины брали комиссию в размере 15 процентов.

В период с 2022-го по 2025 год они заработали около 38,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Оперативники экономической полиции совместно с ФСБ выявили и пресекли их деятельность. Проведены обыски в 18 жилых и трех офисных помещениях. Две фигурантки задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения для третьей.

