Силовые структуры
20:19, 6 марта 2026Силовые структуры

В российском городе раскрыт орудовавший год назад маньяк

В Петербурге задержан маньяк, год назад заманивший к себе мужчину и убивший его
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В городе Санкт-Петербурге раскрыт и задержан орудовавший год назад маньяк. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Фигурант подозревается в расправе над молодым мужчиной, совершенной в феврале 2025 года. Тогда пострадавший был найден под окнами многоэтажного дома в районе Шушары. Перед этим он познакомился с подозреваемым и пошел к нему в гости. Перед кончиной он отправил сообщения матери и другу с просьбой вызвать полицию и рассказал, что находится в квартире у маньяка и хочет сдать его правоохранителям.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье об убийстве. Проводится проверка на его причастность к другим преступлениям, в том числе сексуальному насилию над детьми.

По данным канала, семья и друзья потерпевшего все это время знали имя предполагаемого преступника. По словам местных жителей, после расправы над пострадавшим фигурант не раз заманивал к себе и других людей. Он использовал разные предлоги.

Ранее сообщалось, что каннибал Олеся Мостовщикова, расправившаяся с подругой и кормившая собственного сына ее мясом, после условно-досрочного освобождения пошла работать в индустрию красоты.

