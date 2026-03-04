Реклама

09:24, 4 марта 2026Силовые структуры

Кормившая сына человеческим мясом каннибал из России устроилась в индустрию красоты

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Каннибал, расправившаяся с подругой и кормившая ее мясом собственного сына, Олеся Мостовщикова после условно-досрочного освобождения пошла работать в индустрию красоты. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, женщина вышла на три года раньше срока благодаря тому, что в колонии нашла себе мужа и родила от него дочь. После развелась и попыталась найти работу. Сначала хотела стать поваром в школе, затем горничной в детском саду. Но в 2021 году вместе с дочерью она переехала в поселок Большой Луг, где устроилась мастером по маникюру.

Отведавший в детстве человеческое мясо сын Олеси тоже получил срок, попавшись на краже. Позже он подписал контракт и в октябре 2024 года отправился в зону проведения специальной военной операции, где пал в боях.

Ранее сообщалось, что маньяк-каннибал Александр Спесивцев не выплатил миллион рублей, который с него через суд взыскала дочь одной из его жертв.

