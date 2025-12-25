Реклама

Маньяк-каннибал Спесивцев задолжал миллион рублей дочери одной из жертв

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Старостин / РИА Новости

Маньяк-каннибал Александр Спесивцев не выплатил миллион рублей, который с него через суд взыскала дочь одной из его жертв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов и судебные документы.

Согласно материалам, задолженность по выплате составляет 938 тысяч рублей.

В мае 2024 года Кемеровский областной суд отправил Спесивцева на принудительное лечение. Его признали виновным в расправе над 15 людьми, 11 из которых были несовершеннолетними. Преступления маньяк-каннибал совершал в период с марта по сентябрь 1996 года в своей квартире в Новокузнецке.

Ранее дочь одной из его жертв взыскала со Спесивцева один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Она также намерена доказать его вменяемость в момент, когда он расправлялся с ее матерью.

