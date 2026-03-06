Реклама

15:41, 6 марта 2026Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Севастопольский губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: РИА Новости

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал политик под фотографией с предупреждающей надписью. Каких-либо других подробностей он не привел.

Telegram-канал, освещающий ситуацию на Крымском мосту, в 15:10 по московскому времени сообщил о временном перекрытии движения транспорта по объекту.

В ночь на 6 марта Вооруженные силы Украины выпустили по Крыму 56 беспилотников. Михаил Развожаев сообщал, что в результате атаки ранения получили девять человек.

