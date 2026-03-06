В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал политик под фотографией с предупреждающей надписью. Каких-либо других подробностей он не привел.
Telegram-канал, освещающий ситуацию на Крымском мосту, в 15:10 по московскому времени сообщил о временном перекрытии движения транспорта по объекту.
В ночь на 6 марта Вооруженные силы Украины выпустили по Крыму 56 беспилотников. Михаил Развожаев сообщал, что в результате атаки ранения получили девять человек.