В США сообщили о новом ущербе из-за ударов Ирана

FP: Страны Персидского залива не верят, что США их защитят

Страны Персидского залива разочаровались в способности и желании Соединенных Штатов выступать в их защиту. К такому выводу пришло издание Foreign Policy.

«Государства Персидского залива больше не смогут поверить, что США в состоянии их защищать. И даже несмотря на то, что им придется открыто сотрудничать с Израилем в его войне, они все больше будут воспринимать его как угрозу», — говорится в статье.

При этом подчеркивается, что при ответном ударе Ирана по американским базам страны региона поняли, насколько они беззащитны. И это несмотря на все заявления американских политиков и договоры с США.

Ранее сообщалось, что в результате ответных ударов Ирана пострадали 12 стран. Об этом заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Брэд Купер. Военачальник не стал перечислять эти государства. Он лишь отметил, что руководство стран «не слишком довольно» действиями Тегерана.

В конце февраля Штаты и Израиль начали боевые действия против Ирана. В свою очередь, Иран нанес ответные удары по Израилю и военным базам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании.