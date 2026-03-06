В ЦБ ответили на вопрос о необходимых жертвах

ЦБ: Жертвовать ростом экономики или низким уровнем инфляции невозможно

Жертвовать одним из факторов в вопросах экономики невозможно, так как система даст сбой. Такой ответ на вопрос подписчиков дали в Telegram-аккаунте Центрального банка (ЦБ) России.

Представителей регулятора спросили, придется ли экономике РФ пожертвовать растущей экономикой, большими расходами бюджета или низкой инфляцией в угоду другим факторам. И без чего из необходимого будет проще обойтись.

«Экономике нужен баланс — если один элемент выпадает, вся система начинает давать сбой. Устойчивый рост невозможен без ценовой стабильности и сбалансированного бюджета. Поэтому жертвовать какими-то факторами в угоду другим не следует, просто нужно продолжать и в этом году движение к балансу», — пояснили эксперты ЦБ.

Чтобы устранить узкие места в производстве товаров и услуг, нужно вкладываться в технологии, повышающие производительность труда, оптимизировать управленческие и организационные затраты, стимулировать наукоемкие и технологичные производства. Это делают бизнес и профильные ведомства, а задача регулятора — приближать спрос в экономике к ее производственным возможностям, ответили пользователям.

В ЦБ ранее предупредили, что если при изменении базовой цены на нефть Urals в рамках бюджетного правила не будут пересмотрены расходы бюджета, снижение ключевой ставки придется замедлить. В таких условиях Минфину потребуется активно наращивать госдолг, а это является проинфляционным фактором, то есть требуется более жесткая денежно-кредитная политика (ДКП).