13:43, 6 марта 2026Мир

Венгрия выдвинула требование Украине

Сийярто: Венгрия требует от Украины объяснений из-за перевозки денег
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Венгрия требует от Украины объяснений из-за ситуации вокруг перевозки крупной суммы денег по венгерской территории. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Справедливо возникает вопрос, не идет ли речь о деньгах украинской военной мафии. Мы требуем немедленных ответов и объяснений от украинской стороны на эти серьезные вопросы», — отметил глава МИД.

Сийярто подтвердил, что правоохранительные органы задержали бронированные автомобили для перевозки ценностей украинского «Ощадбанка», начав расследование по подозрению в отмывании денег.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил власти Венгрии в захвате семи инкассаторов-граждан республики и инкассаторских фургонов с находившимся в них золотом.

