15:15, 6 марта 2026

Венгрия вышлет задержанных при перевозке денег украинцев

Венгрия вышлет семерых украинцев, задержанных при перевозке денег
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия вышлет семерых украинцев, задержанных при перевозке крупной суммы денег и золота. Об этом сообщил венгерский госсекретарь по международным коммуникациям и отношениям Золтан Ковач, передает The Guardian.

По словам Ковача, власти установили, что операцией по перевозке денег «руководил бывший генерал Службы безопасности Украины, его заместителем был бывший майор ВВС Украины, а также ему помогали лица с военным опытом».

«На основании этих выводов все семь человек будут высланы из Венгрии», — подчеркнул Ковач.

Ранее в Венгрии по подозрению в отмывании денег задержали семерых украинских сотрудников Ощадбанка, перевозивших валюту и золото. В их числе — бывший генерал разведки.

