14:23, 6 марта 2026Бывший СССРЭксклюзив

Вероятность участия ВСУ в конфликте с Ираном на стороне США оценили

Полковник Матвийчук: У Украины нет ресурсов для помощи США в Иране
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут участвовать в конфликте с Ираном на стороне США ввиду острого дефицита ресурсов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Два дня назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выделить инструкторов для защиты американских баз от беспилотников. Лидер США Дональд Трамп ответил, что готов принять любую помощь. Вот и все. Все, что было дальше, разговоры о том, что ВСУ будут защищать базы США, — просто попытка поддержать Зеленского», — уверен Матвийчук.

Он подчеркнул, что у Украины достаточно проблем на собственной территории, при этом ресурсов не хватает даже для ведения этого конфликта.

«Единственное, что возможно в контексте помощи Украины США — это высылка небольшой группы инструкторов, которые прочитают лекции о том, как сбивать беспилотники, и уедут. Никаких качественных технических решений здесь не будет», — заключил полковник.

Ранее Зеленский рассказал, что решил отправить своих военных на Ближний Восток. По его словам, он получил конкретный запрос от Соединенных Штатов о помощи в решении проблемы с беспилотниками. «Наши военные обладают необходимыми способностями.

