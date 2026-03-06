Вице-премьер Италии поддержал Орбана в конфликте с Зеленским

Сальвини выразил поддержку Орбану на фоне конфликта с Зеленским

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на фоне конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он написал в социальной сети X.

«Солидарность нашему другу и патриоту Виктору Орбану, который всегда находится на передовой защиты свободы и прав своих граждан и патриотов всей Европы», — заявил политик.

При этом Сальвини отдельно выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Венгрии и резко осудил «угрозы со стороны иностранных государств».

Ранее Зеленский пригрозил дать адрес и номер Орбана Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы бойцы пообщались с политиком «на своем языке». Украинский лидер предложил прибегнуть к такому сценарию в случае, если Будапешт не прекратит блокировать передачу Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро.

3 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Орбаном. В разговоре стороны затронули ситуацию вокруг Украины. В частности, российский лидер отметил принципиальную позицию Будапешта в поддержку урегулирования конфликта дипломатическим путем.