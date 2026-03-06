Влияние ситуации вокруг Ирана на Китай оценили

Инвестбанкир Коган: Китай сможет обходиться без нефти и газа с Ближнего Востока

Китай является крупнейшим в мире импортером энергоресурсов и закупает значительную их часть в государствах Ближнего Востока, однако он не так уязвим в случае прекращения поставок, как кажется со стороны. Об этом в своем Telegram-канале написал инвестбанкир Евгений Коган.

Он указал, что через Ормузский пролив, ситуация вокруг которого остается неопределенной из-за угроз Ирана и боевых действий, проходит до половины сырой нефти и около трети сжиженного природного газа (СПГ), закупаемого китайскими потребителями. Однако в КНР накоплены огромные стратегические резервы нефти, на которых он даже при полном прекращении импорта может держаться месяцами. Между тем остальные поставки продолжаются, а Россия даже готова нарастить продажи.

Имеющегося газа Китаю хватит более чем на месяц, но, как и в случае с нефтью, у него имеются альтернативные поставщики СПГ и поставки по трубопроводам из России и Средней Азии.

Таким образом, отмечает эксперт, Пекин обезопасил себя от энергетического шока на несколько месяцев вперед. Единственную проблему для него представляет рост мировых цен на энергоресурсы из-за повышенного спроса тех стран, что не имеют значительных запасов.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) Кая Каллас объяснила, что объединение не зависит от поставок нефти из стран Персидского залива и не испытывает дефицита в топливе. По ее словам, трудности ЕС может принести только повышение цен на энергоресурсы из-за растущего спроса.