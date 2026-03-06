Врач оценила пользу чипсов после введения ГОСТа

Диетолог Соломатина: Чипсы после введения ГОСТа не станут полезными

Введение ГОСТа на картофельные чипсы сделает их безопаснее для здоровья, но полезными они все равно не станут, считает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Это нововведение она оценила в беседе с «Вечерней Москвой».

Соломатина подчеркнула, что чипсы после введения новых правил не станут полезными. В то же время ГОСТ поможет снизить их вред. В частности, в чипсах станет меньше канцерогенов, соли и жира. «Однако важно понимать, что основной проблемой остается состав самих чипсов. Они жарятся на дешевых маслах, которые повторно используются, накапливая токсины и способствуя образованию свободных радикалов», — предупредила диетолог.

Врач добавила, что чипсы не рекомендуется есть гипертоникам, так как они повышают давление. Соломатина также посоветовала есть этот продукт редко или выбирать вместо него аналоги из запеченной моркови, тыквы, свеклы или кабачков.

Ранее врач Джессика Брэнтли-Лопес рассказала о пользе черного чая при гипертонии. По ее словам, напиток может снизить максимальное значение артериального давления.