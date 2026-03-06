Реклама

Запуск Ираном сверхтяжелой ракеты против Израиля попал на видео

Tasnim: Запуск сверхтяжелой иранской ракеты Khorramshahr-4 попал на видео
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Запуск Ираном сверхтяжелой ракеты Khorramshahr-4 в ходе очередной волны ударов по Израилю попал на видео. Соответствующие кадры опубликовало иранское агентство Tasnim.

«Момент запуска ракет "Хоррамшахр-4", "Хайбер" и "Фатах" в 22-й волне операции "Правдивое Обещание 4"», — отмечается в сообщении.

6 марта агентство Tasnim сообщало, что Иран начал новую волну ударов по Израилю, в ходе которых применил сверхтяжелую баллистическую ракету средней дальности Khorramshahr-4.

Ранее руководитель аналитического центра «Сафир», военный эксперт Алексей Богатырев отмечал, что Иран выстроил эффективную систему командования против США, где расправа над главным командиром позволяет заменить его своими многочисленными заместителями. Он также добавил, что Исламская Республика смогла создать большой запас ракет, которые США и Израиль не смогут в полной мере уничтожить.

