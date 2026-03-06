Реклама

15:49, 6 марта 2026Силовые структуры

Заседание по делу укравшего миллионы экс-главы правительства Кузбасса откладывали 259 раз

Заседания по делу экс-главы правительства Кузбасса Телегина откладывали 259 раз
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Данил Айкин / РИА Новости

В Кемеровской области заседание по делу в отношении похитившего 72 миллиона рублей бывшего председателя правительства региона Вячеслава Телегина откладывали 259 раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из картотеки дел Ленинск-Кузнецкого городского суда.

Заседание по его делу откладывалось с 11 января 2024 года по настоящее время. Таким образом, всего было отложено 259 заседаний. Из них пять раз оно было отложено из-за неявки защитника, а один раз — из-за неявки подсудимого. Кроме того, 253 раза заседание откладывалось «по другим основаниям».

6 марта состоялось заседание по делу Телегина, на котором допрашивали свидетелей защиты. Также, по данным регионального ГУ ФСИН России, появившаяся информация о нарушении фигурантом меры пресечения в виде домашнего ареста не соответствует действительности.

Суд отправил Телегина под домашний арест 11 января 2023 года.

По данным следствия, в 2014-2018 годах он возглавлял администрацию Ленинск-Кузнецкого округа. Тогда в интересах компании «Экострой ЛК» Телегин согласовал аукцион о развитии жилищной и социальной инфраструктуры. Впоследствии он заключил незаконные муниципальные контракты с этой строительной компанией на сумму свыше 72 миллионов рублей.

