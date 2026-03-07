Американскому журналисту Вароли светит 20 лет тюрьмы за слова о Донбассе

Бывшему корреспонденту американской газеты The New York Times и агентства Bloomberg Джону Вароли светит 20 лет тюрьмы в случае возвращения США. Об этом журналист заявил в ходе выступления на Невском форуме друзей России, его слова приводит ТАСС.

Перспективу оказаться за решеткой Вароли связал со своими публичными заявлениями и поддержкой российской позиции.

«Если я поеду обратно в Америку, меня ждет в лучшем случае нищета, а в худшем — 20 лет тюремного заключения за то, что я поддерживаю Россию. Что я сказал? Я просто во время своего выступления на федеральном канале сказал очевидную вещь: у народа Донбасса есть права человека, права выбирать свою судьбу», — высказался Вароли.

Журналист резко раскритиковал политику Вашингтона, отметив, что США игнорируют нормы права и ведут противостояние с Россией. Вароли назвал страны, противостоящие России, «западным рейхом».

С 2019 года Вароли включен в «черный список» в США из-за сотрудничества с российскими СМИ. Уже около года журналист живет в России.

