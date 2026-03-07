Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:52, 7 марта 2026Мир

Иран обратился с требованием к Азербайджану

Иран потребовал от Баку убрать военных Израиля из Азербайджана
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Иран потребовал от Азербайджана убрать израильских военнослужащих со своей территории. Об этом сообщил представитель центрального штаба армии Ирана «Хатам аль-Анбия», передает агентство Tasnim.

Утверждается, что иранская армия в ходе ответа на атаки Израиля и США пыталась минимизировать ущерб дружественным, соседним и мусульманским странам.

«Мы заявляем соседнему государству Азербайджану, как мусульманской стране, что ради предотвращения нестабильности в регионе необходимо вывести сионистов со своей территории и не подвергать угрозе безопасность собственного народа и Ирана», — указано в обращении.

Ранее израильский телеканал Kan сообщил о возможном присоединении Азербайджана к ударам по Ирану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сын Хаменеи попал под удар

    Иран обратился с требованием к Азербайджану

    Овечкин вышел на 15-е место по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

    У резиденции Трампа начался митинг против операции США в Иране

    В Иране сообщили о захвате в плен военных США

    Иран объяснил удар по отелю в Дубае

    Востоковед раскрыла стратегию Ирана в конфликте с США и Израилем

    Трамп унизил своего вице-президента

    Нетаньяху предупредил Иран о «сюрпризах»

    Вассерман назвал последствия затяжной войны на Ближнем Востоке для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok