Иран обратился с требованием к Азербайджану

Иран потребовал от Баку убрать военных Израиля из Азербайджана

Иран потребовал от Азербайджана убрать израильских военнослужащих со своей территории. Об этом сообщил представитель центрального штаба армии Ирана «Хатам аль-Анбия», передает агентство Tasnim.

Утверждается, что иранская армия в ходе ответа на атаки Израиля и США пыталась минимизировать ущерб дружественным, соседним и мусульманским странам.

«Мы заявляем соседнему государству Азербайджану, как мусульманской стране, что ради предотвращения нестабильности в регионе необходимо вывести сионистов со своей территории и не подвергать угрозе безопасность собственного народа и Ирана», — указано в обращении.

Ранее израильский телеканал Kan сообщил о возможном присоединении Азербайджана к ударам по Ирану.