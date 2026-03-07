Реклама

Иран провел новые атаки на американские и израильские базы

КСИР: Иран провел новую волну атак на военные объекты США и Израиля
Антон Похиляк
Авиабаза Аль-Дафра. Архивное фото

Фото: Staff Sgt. Chris Drzazgowski / U.S. Air Force / AP

Иран провел новую волну атак на военные объекты США и Израиля. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В ходе 25-й волны операции «Правдивое обещание-4» прошли удары ракетами и беспилотниками. Цели не уточняются.

Центральный штаб объединенного командования ВС Ирана также пригрозил, что все военные базы и интересы США и Израиля на Ближнем Востоке «подвергнутся мощным и сокрушительным ударам».

Ранее в субботу, 7 марта, КСИР сообщил, что их беспилотники атаковали американскую авиабазу Аль-Дафра в ОАЭ. Корпус заявил, что она является одной из крупнейших и важнейших авиабаз и центром управления и наведения военных США в районе Персидского залива и Ормузского пролива. «В результате атаки были поражены центр спутниковой связи, радары раннего предупреждения и радары управления огнем», — утверждает КСИР.

Утром жители Дубая получили сообщения о возможной ракетной угрозе. Министерство обороны ОАЭ также сообщило о перехвате ракет и беспилотников, летящих со стороны Ирана, с помощью систем ПВО.

